Zato so na pogrebu Alekseja Navalnega predvajali glasbo iz Schwarzeneggerjevega Terminatorja (VIDEO)

Kot smo že poročali, so ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega pokopali v Moskvi ob veliki prisotnosti policije dva tedna potem, ko je umrl v starosti 47 let v zaporu. Ob tem je Kira Yarmysh, tiskovna predstavnica Alekseja Navalnega, objavila posnetek s pokopališča in pojasnila izbiro glasbe, ob kateri so Navalnega pokopali.

Terminator 2: Sodni dan je znanstvenofantastični akcijski triler režiserja, scenarista in producenta Jamesa Camerona iz leta 1991. Film z Arnoldom Schwarzeneggerjem, Lindo Hamilton, Edwardom Furlongom in Robertom Patrickom v glavnih vlogah je nadaljevanje Cameronovega Terminatorja iz leta 1984.

»Aleksej je menil, da je film Terminator 2 najboljši film na planetu. Glasba iz zadnje scene je bila predvajana na njegovem pogrebu,« je zapisala tiskovna predstavnica.

Navalnega so sicer pokopali s pesmijo My Way Franka Sinatre, nato pa so predvajali glasbo iz filma Terminator 2.