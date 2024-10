Zasebna vesoljska postaja ima navpične postelje

Pred kratkim smo ob zgodbi o dveh astronavtih, ki sta obtičala na Mednarodni vesoljski postaji, izvedeli, da je bivanje tam zgoraj precej manj udobno, kot smo si morda mislili. Med drugim vključuje spanje v spalnicah, velikih kot telefonska govorilnica, stranišče je vakuumsko, stanovalci pa nosijo isto spodnje perilo več kot teden dni. Vsega tega manj prijetnega dela bivanja v vesolju pa ne bo na prvi zasebni vesoljski postaji, ki naj bi bila petičnim najemnikom na voljo že naslednje leto.

Telovadnica omogoča vadbo v breztežnostnem stanju.

Haven-1 je precej bolj prostoren kot Mednarodna vesoljska postaja. Njegovi stanovalci bodo spali na (navpičnih!) zakonskih posteljah s posebnim gravitacijskim sistemom in telovadili v breztežnostnemu stanju prilagojeni telovadnici. Bivališče, katerega notranjost si je zamislil oblikovalec Peter Russell-Clarke, bo z opremo in opažem iz javorjevega lesa tudi prava paša za oči. Poleg osebnih sob je na voljo dnevni prostor za druženje in prehranjevanje v velikosti 24 kvadratnih metrov.

Notranja oprema je prilagojena razmeram v vesolju tudi tako, da pohištvo nima ostrih robov, v katere bi se lahko udarili lebdeči stanovalci. Jedilna miza, na primer, se lahko skrije v tla, da je več prostora. »Vsaka podrobnost je bila zasnovana na podlagi izkušenj astronavtov in z vpogledom v bistvo našega dela,« je postajo pohvalil Nasin astronavt Andrew Feustel, ki je pomagal pri snovanju vesoljskega plovila. Vanj naj bi vložili milijardo dolarjev (0,92 milijarde evrov).