Zaradi okužb čakalnice polne bolnikov. Dr. Bulatović: »Kroži virus, ki gre takoj v pljuča«

Čakalnice v Srbiji so zaradi nalezljivega virusa, ki povzroča kašelj in težave s pljuči, polne bolnikov, navaja Nova.rs. »Gre za respiratorni sincicijski virus (RSV), ki gre takoj v pljuča,« pojasnjuje dr. Danilo Bulatović. Doslej je virus napadal predvsem otroke, mlajše od dveh let, zdaj pa tudi odrasle.

»Bolezen se začne s pojavom simptomov prehlada, od temperature do bolečin v mišicah in sklepih, kihanja do zamašenega nosu in bolečega grla. Ti simptomi trajajo od štiri do pet dni in niso tako intenzivni. Nato se pojavi suh, razdražljiv, dražeč kašelj, ki pogosto traja mesec dni, v hujših primerih pa tudi do dva meseca,« še pravi dr. Bulatović.

Če se RSV razširi v spodnje dihalne poti, povzroči pljučnico ali bronhitis.

Simptomi so v tem primeru lahko povišana telesna temperatura, močan kašelj, oteženo dihanje, modrikasta barva kože ... Vendar večina odraslih in otrok ozdravi v tednu ali dveh. Huda in smrtno nevarna okužba, ki zahteva bivanje v bolnišnici, se lahko pojavi pri nedonošenčkih ali pri osebi s kroničnimi težavami s srcem ali pljuči.