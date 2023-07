Žalosten pogled na obalo: nasedlo kar 55 kitov

Na obali škotskega otoka Lewis je pred dnevi nasedla skupina 55 kitov pilotov, le enemu se je uspelo rešiti, ko ga je objel večji val in mu pomagal nazaj v morje. Petnajst kitov, ki so bili ob prihodu odgovornih še živi, so morali evtanazirati, saj jih niso mogli pravočasno spraviti nazaj v vodo. Gre za največjo skupino nasedlih živali, ki je poginila v zadnjih 70 letih.

Le enemu se je uspelo rešiti. FOTO: Mairi Robertson Carrey, Reuters

Da je vse skupaj še bolj žalostno, je bila večina kitov brejih samic, nekatere so celo že začele kotiti. Preiskava, ki so jo sprožili pristojni, in obdukcije poginulih sesalcev so do zdaj pokazale, da je bila najverjetneje prav breja samica tudi razlog, da so živali sploh priplavale tako blizu obali, kjer je gladina morja izjemno nizka. »Prve ugotovitve kažejo, da je imela ena od samic težave pri kotitvi, zato je priplavala v ta plitvi zaliv. Ker imajo kiti piloti izjemno razvite socialne veščine in tvorijo močne vezi, so tej samici najverjetneje sledili preostali člani skupine. To se pogosto dogaja v primerih, ko se eden od njih znajde v težavah, bodisi je ranjen, oslabel bodisi gre za brejo samico, ki ima težave s kotitvijo,« je dejal veterinarski patolog Andrew Brownlow, ki vodi skupino preiskovalcev.

Niso jim mogli pomagati. FOTO: Mairi Robertson Carrey, Reuters

Ker so kiti piloti zelo občutljivi za hrup, je bila ena od teorij tudi ta, da jih je zmotil vojaški sonar in so mu hoteli ubežati.

Teorija padla v vodo

»Kako dolgo bodo trajale obdukcije, težko rečem, gre za veliko delo, potem je treba še potrditi naše prve ugotovitve glede razloga, zakaj so živali nasedle. Poskušali bomo izbrati živali, za katere se nam zdi, da so tipični predstavniki skupine, in vzeli vzorce tkiv, iz katerih upam, da nam bo pozneje v laboratoriju uspelo ugotoviti, ali so bile živali bolne in so zato zatavale v plitvino. Trenutno pa stojim za prej omenjeno razlago, da je skupina sledila koteči samici,« je za BBC še pojasnil Brownlow.

15 je bilo še živih, ko so jih našli.

Ker so kiti piloti zelo občutljivi za hrup, je bila ena od teorij tudi ta, da jih je zmotil vojaški sonar in so mu hoteli ubežati, a so predstavniki britanske vojske dejali, da v času nesreče v bližini niso izvajali nikakršnih aktivnosti niti v tistem delu morja niso bili prisotni. Kadavre so za čas trajanja preiskave namestili v globoke jame, ki so jih izkopali na peščeni plaži, pozneje pa jih bodo odpeljali na drugo lokacijo in jih tam tudi pokopali, da jih ne bi nekega dne odkrili valovi in odnesli na morje.