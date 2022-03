Zagorela največja jedrska elektrarna v Evropi, Zelenski: To je lahko konec sveta

Po silovitem ruskem obstreljevanju je ponoči izbruhnil požar v eni od stavb jedrske elektrarne v ukrajinskem Zaporožju. Po več urah negotovosti je gasilcem v jutranjih urah ogenj uspelo pogasiti, žrtev ni bilo, prav tako naj bi bila zagotovljena varnost te največje jedrske elektrarne v Evropi.

Ukrajina je v zgodnjih jutranjih urah sporočila, da je ruski napad povzročil požar v enem od poslopij v jedrski elektrarni. Šlo naj bi za stavbo, namenjeno vajam. Sama elektrarna naj ne bi bila prizadeta, je pa obstajala bojazen, da bi se lahko požar širil, če ga ne bi kmalu pogasili.

Povišanega sevanja naj ne bi bilo

Ukrajinski gasilci so sprva poročali, da niso imeli dostopa do prizorišča, nakar so nekaj po 5. uri vendarle začeli gasiti požar. Pogasili so ga približno uro pozneje. Že pred tem so pristojne službe navajale, da na območju niso zaznali povišanega radioaktivnega sevanja, bistvena oprema naj bi bila nepoškodovana, varnost pa zagotovljena. O tem so obvestili tudi Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA). Ameriška ministrica za energijo Jennifer Granholm je po pogovoru z ukrajinskim kolegom Hermanom Haluščenkom sporočila, da reaktorje v elektrarni ščitijo odporne strukture, obenem so jih varno zaustavili.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v video sporočilu obsodil napad. »Nobena druga država razen Rusije še ni obstreljevala jedrskih elektrarn,« je dejal in dodal, da se je »teroristična država sedaj zatekla k jedrskemu terorizmu«.

Izredno zasedanje varnostnega sveta

Pred morebitnimi posledicami tovrstnih napadov je posvaril tudi Evropo. »Če pride do eksplozije, je to konec vsega. Konec Evrope,« je dejal in menil, da lahko le takojšnje evropsko ukrepanje ustavi ruske sile. Spomnil je tudi na jedrsko nesrečo leta 1986 v Černobilu in posvaril, da bi bile posledice taljenja jedrske sredice v Zaporožju še veliko hujše.

Zelenski je že govoril z več svetovnimi voditelji, vključno z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in britanskim premierjem Borisom Johnsonom, ki je pozval k ustavitvi spopadov na območju jedrske elektrarne Zaporožje, ruskega predsednika Vladimirja Putina pa obtožil nepremišljenih dejanj, ki da lahko neposredno ogrozijo varnost vseh v Evropi. Predlagal bo izredno zasedanje varnostnega sveta ZN v naslednjih urah.