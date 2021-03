Zadnje besede ubite deklice (7): Očka, preveč me boli (VIDEO)

Khin Mjo Čit (7) je najmlajša žrtev represije po vojaškem udaru v Mjanmaru. Po poročanje BBC so bile njene zadnje besede: »Očka, preveč me boli.«

Tekla k očetu, da bi mu sedla v naročje

»Vojaki so vdrli v hišo. Ko so očeta vprašali, ali je še kdo v hiši, jim je odgovoril, da ne. Obtožili so ga, da laže, in začeli preiskovati hišo. Ko je Khin Mjo Čit stekla k očetu, da bi mu sedla v naročje, so vojaki začeli streljati in jo zadeli v hrbet,« je povedala sestra ubite deklice.







Deklica je umrla med prevozom v bolnišnico. Vojaška hunta v Mjanmaru je sporočila, da obžaluje njeno smrt, a je odgovornost zanikala.





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: