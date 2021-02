Začeli veliko raziskavo: Je Pfizerjevo cepivo varno za nosečnice?

Farmacevtski podjetji Pfizer in Biontech sta sporočili, da sta začeli klinično raziskavo o varnosti in učinkovitosti svojega cepiva proti covidu 19 pri nosečnicah. V raziskavi sodeluje približno 4000 prostovoljk, starejših od 18 let, nekatere pa so v četrtek že cepili s prvim odmerkom. V raziskavi bodo sodelovale nosečnice iz ZDA, Kanade, Argentine, Brazilije, Čila, Mozambika, Južne Afrike, Velike Britanije in Španije. Cepili jih bodo med 24. in 34. tednom nosečnosti, razmak med prvim in drugim odmerkom pa bo 21 dni.



»Nosečnice so podvržene večji nevarnosti zapletov in težjega poteka covida 19, zato je ključnega pomena, da razvijemo cepivo, ki je varno in učinkovito tudi za to populacijo,« je dejal podpredsednik kliničnih raziskav in razvoja cepiv pri Pfizerju William Gruber. »Zdaj ko cepljenje s cepivom Pfizerja in Biontecha po vsem svetu uspešno poteka, je čas, da naredimo naslednji korak in razširimo klinični program na druge ranljive populacije, kot so nosečnice, da bi lahko zaščitili tako njih kot prihodnje generacije,« pa je dejal soustanovitelj nemškega Biontecha Özlem Türeci.



Podjetji sta tudi sporočili, da naj bi v naslednjih nekaj mesecih začeli izvajati dodatne raziskave o varnosti in učinkovitosti cepiva pri otrocih, starih od 5 do 11 let, kasneje letos pa tudi pri otrocih, mlajših od 5 let. Raziskava o varnosti in učinkovitosti cepiva pri otrocih, starih od 12 do 15 let, že poteka, podatke pa naj bi pristojnim regulatornim organom podjetji predložili v drugem letošnjem četrtletju.

