Kalifornijo pretresajo primeri ultrabogatašev, ki so si omislili kar zasebne gasilce

Požari, ki so prizadeli večje dele Los Angelesa, so po zadnjih podatkih terjali najmanj 16 smrtnih žrtev, najmanj 13 ljudi pogrešajo. Uničeno je bilo več kot 10.000 stavb, še vedno je ogroženih in evakuiranih več kot 150.000 prebivalcev. Trenutno divjajo še štirje požari, in sicer Palisades, Eaton, Kenneth in Hurst, razpihuje jih okrepljen veter, ki piha od včeraj in s sabo prinaša puščavski pesek, zaradi česar se požarna ogroženost samo še krepi.

Neizmerno uničenje v Los Angelesu FOTO: Carlos Barria/Reuters

Kalifornijo poleg pomanjkanja vode za gašenje in praznih hidrantov pretresajo tudi primeri ultrabogatašev, ki so si za varovanje svojih domov in gašenje omislili kar zasebne gasilce, s čimer so še poudarili socialne razlike med ljudmi. Gre za gasilska podjetja, pri katerih lahko po naročilu dobite vse od specializiranih gasilcev, gasilskih vozil in opreme do kemijskih sredstev za gašenje in neomejenih količin vode.

10 TISOČ STAVB je že pogorelo do tal.

Pravzaprav se je za takšno prakso izvedelo že leta 2018, ko sta se Kim Kardashian in Kanye West javno zahvalila zasebnim gasilcem za reševanje njune 60 milijonov dolarjev vredne vile na območju Santa Monice, v tokratnem požaru pa so se razplamtele razprave po objavi nepremičninskega mogotca Keitha Wassermana na omrežju X, ko je spraševal, ali kdo pozna zasebne gasilce, da bi zaščitili njegov dom. »Potrebujemo hitro. Hiše vseh sosedov gorijo. Plačamo ne glede na višino cene,« je zapisal.

Le malokatera hiša je ostala cela. FOTO: Valerie Macon/AFP

Zaradi porasta primerov plenjenja so oblasti uvedle policijsko uro, vzpostavili pa so tudi nadzorne točke pred prizadetimi območji. Očividci iz ognjene stihije poročajo tudi o neverjetnih vremenskih pojavih, med njimi je grozljivi ognjeni tornado v bližini doline San Fernando.