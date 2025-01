Za taksi v Zagrebu plačal skoraj 1000 evrov: zdaj je razkril, kaj se je v resnici dogajalo

Na družbenih omrežjih je zaokrožil račun za taksi storitev v Zagrebu, ki je znašal neverjetnih 927 evrov. Novinarka portala 24sata je stopila v stik z lastnikom taksi podjetja in stranko, ki je za prevoz plačala vrtoglavi znesek.

»Res je, to je moj račun,« je potrdil lastnik zagrebškega taksi podjetja, ki je omenjeni znesek zaračunal 9. januarja. Čeprav so na družbenih omrežjih krožile govorice, da je bila vožnja izvedena od glavnega kolodvora do letališča Franjo Tuđman, je lastnik to zanikal.

Plačal mu je tudi kosilo

Novinarka je nato poklicala tudi stranko. Sprva je bil gospod nekoliko presenečen, so zapisali, a se je hitro spomnil dogodkov tistega dne. »Taksi sem naročil na Glavnem kolodvoru. Peljal me je do soseske Špansko, kjer sem imel opravke. Rekel sem mu, naj me počaka. Mislim, da je to trajalo kakšne štiri ali pet ur. Počakal me je in me nato odpeljal nazaj na Glavni kolodvor. Račun je znašal 927 evrov. Plačal sem in mi ni žal. Kaj pa naj zdaj. Taksist je bil korekten, izkazal se je kot pravi gospod, še kosilo mi je plačal,« je razložil gospod.