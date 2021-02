WHO odobril uporabo cepiva Astrazenece, proizvedenega v Aziji

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes dovolila nujno uporabo cepiva Astrazenece in oxfordske univerze proti covidu 19. S tem je odprla pot tudi za distribucijo več sto milijonov odmerkov tega cepiva v okviru programa Covax revnim državam po svetu, ki še nimajo cepiva in zato cepljenja še niso začele.



Številne države po svetu, tudi na Zahodnem Balkanu, še niso začele cepljenja proti covidu 19, ker so čakale na cepivo, ki so ga naročile preko mednarodne pobude Covax, ki so jo Združeni narodi vzpostavili, da bi revnejše države imele pravičen dostop do cepiva.



Pobuda je sicer šele nedavno objavila prvi seznam razdelitve cepiva in sporočila, da naj bi ga začeli dostavljati konec meseca. V prvi polovici leta načrtujejo razdelitev 337,2 milijona odmerkov cepiva večinoma državam v razvoju, ki so vključene v pobudo. To bo zadoščalo za cepljenje okoli 3,3 odstotka prebivalcev 145 držav, ki sodelujejo v pobudi.



V prvih šestih mesecih pričakujejo, da bodo razdelili 336 milijonov odmerkov cepiva Astrazenece. V prvem trimesečju pričakujejo razdelitev 1,2 milijona odmerkov cepiva Pfizerja in Biontecha, drugega cepiva proti covidu 19, ki ga je doslej odobril WHO.



Iz Svetovne zdravstvene organizacije so danes sporočili, da so za nujno uporabo dovolili dve inačici cepiva Astrazenece in s tem dali zeleno luč za njuno globalno distribucijo prek Covaxa. Dovolili so uporabo cepiva, ki sta ga po licenci proizvedla indijski inštitut Serum in Južna Koreja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



»Države ki še niso prejele cepiva, bodo končno lahko začele cepljenje zdravstvenih delavcev in ogroženih skupin prebivalstva ter tako prispevale k cilju Covaxa o pravični razdelitvi cepiva,« je dejal Mariangela Simao, pomočnica generalnega direktorja WHO za dostop do zdravil.



Izpostavila je potrebo po nadaljnjem pritisku, da bodo zadovoljili potrebe najranljivejših skupin prebivalstva in olajšali globalni dostop. »Da bomo to dosegli, moramo okrepiti proizvodne zmogljivosti, razvijalci cepiv pa zgodnjo prijavo svojih cepiv za pregled WHO, da bi pospešili njihovo sodelovanje v pobudi Covax,« je dodala Mariangela Simao.



WHO v okviru postopka preverja kakovost, varnost in učinkovitost cepiv proti covidu 19. Odobritev cepiv za nujno uporabo je predpogoj za njihovo distribucijo v okviru Covaxa. Odobritev WHO tudi omogoča drugim državam, da pospešijo svoje postopke odobritve in uvoza cepiv. WHO je ob cepivu Astrazenece doslej odobril nujno uporabo samo še cepivu Pfizerja in Biontecha.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: