Vsi mlajši od 65 let, ki so umrli v zadnjih dveh tednih, niso bili cepljeni

Ne samo pri nas, z visokim številom novih okužb s covidom se bojujejo tudi pri naših južnih sosedih. Marija Bubaš, pomočnica ravnatelja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo, meni, da je za velik porast okužb na Hrvaškem kriv začetek novega šolskega in študijskega leta, lepo vreme in jesenske aktivnosti, kot je na primer trgatev. Spomnila je na lansko leto, ko v tem času še nismo imeli cepiva in smo v njem videli luč na koncu tunela. Takrat smo se lahko zanesli le na dosledno spoštovanje zaščitnih ukrepov, pravi omenjena.

V intervjuju za enega izmed hrvaških portalov je postregla s številnimi podatki, ki dajo misliti. »75 odstotkov novoobolelih ljudi, ki so zdaj hospitalizirani in na respiratorjih, je necepljenih. To je jasno sporočilo ljudem,« je prepričana Bubaševa. Navedla je še nekaj zanimivih podatkih za našo južno sosedo, in sicer da je smrtnost pri tem valu več kot dvakrat nižja kot v prejšnjih, ter da med vsemi, ki so v zadnjih dveh tednih umrli zaradi covida in so bili mlajši od 65 let, ni bilo nobenega, ki bi bil cepljen. To je po njenih besedah povsem pričakovano, saj je rezultat okužbe s covid virusom pri necepljenih ljudeh vedno uganka. Na Hrvaškem je cepljenih približno polovica vseh državljanov. Pri nas smo po zadnjih podatkih na 52,8 procenta percepljenosti.