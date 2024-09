Vremenoslovci objavili dolgoročno vremensko napoved za zimo: poglejte, kaj nas čaka

Severe Weather Europe (SWE) je objavil dolgoročno napoved za prihajajočo zimo, ki nakazuje, kdaj lahko pričakujemo prve snežinke.

Po napovedih se bodo razmere La Niña nadaljevale skozi jesen in zimo. La Niña naj bi oslabela v začetku prihodnjega leta s premikom v nevtralno fazo, napoveduje SWE, kar dodatno pojasnjuje vpliv, ki ga ima ta pojav.

La Niña pomeni občasno ohladitev temperature na površini oceana v osrednjem in vzhodnem delu ekvatorialnega Pacifika. Običajno se pojavi na vsake 3 do 5 let, vendar se lahko občasno pojavi tudi v več zaporednih letih. La Nina predstavlja hladno fazo cikla El Niño/Južna oscilacija (ENSO).