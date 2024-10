Vojni strokovnjak: »Le ZDA lahko ustavijo obsežno vojno na Bližnjem vzhodu«

Ob vedno večji zaskrbljenosti glede obsežnega konflikta na Bližnjem vzhodu, po vrsti izraelskih napadov, je Iran v torek izvedel raketni napad na Izrael, ki so ga uradniki Pentagona ocenili kot »dvakrat večjega« od napada lanskega aprila.

Noben pripadnik ameriških sil ni bil poškodovan, prvi podatki pa kažejo, da je bila škoda na terenu »minimalna«, je povedal generalmajor Patrick Ryder. Dodal je, da se je Izrael z ameriško pomočjo »uspešno ubranil«. Ameriški mornariški rušilci, opremljeni z obrambnimi sistemi Aegis, so na iranske rakete namreč izstrelili ducat prestreznikov, so sporočili uradniki Pentagona.

V Tel Avivu so po mestu zazvenele sirene zračnega napada, medtem ko so se prebivalci zatekli v zaklonišča. Poročajo tudi, da so bile tarče napada izraelske vojaške baze in obveščevalna agencija Mosad.

Izrael eliminiral vodstvo Hezbolaha

Izrael je, zahvaljujoč natančnim obveščevalnim podatkom, v zadnjih tednih eliminiral vodstvo ključnega iranskega zaveznika Hezbolaha, pri čemer je bilo ubitih najmanj sedem visokih poveljnikov, vključno z dolgoletnim voditeljem Hassanom Nasrallahom. V ponedeljek je Izrael sprožil kopensko invazijo na Libanon, da bi dodatno razbil milico.

Dim nad Bejrutom: zaostrovanje konflikta med Hezbolahom in Izraelom. FOTO: Amr Abdallah Dalsh Reuters

Analitiki se zdaj sprašujejo, ali bi si ZDA morale bolj prizadevati za zmanjšanje napetosti, ali naj pustijo izraelski vojski, da nadaljuje hitro razbijanje Hezbolaha, najmočnejšega zaveznika Irana v tako imenovani »Osi odpora« proti Izraelu in ameriškemu vplivu v regiji.

Ali Vaez, strokovnjak iz Mednarodne krizne skupine, meni, da so ZDA edina država, ki lahko prepreči popolno vojno na Bližnjem vzhodu. Zaradi vse večjega nasilja med Izraelom in njegovimi sovražniki poudarja, da imajo Američani edini dovolj politične moči, da ustavijo eskalacijo konflikta.

Posledice so lahko zelo hude

Vaez verjame, da bo Izrael odgovoril na iranske napade, in to močneje kot prej, kar bi lahko vodilo v napad na iransko revolucionarno gardo ali celo na iranske jedrske shrambe. To bi sprožilo povračilne ukrepe Irana, kar bi lahko vodilo do obsežnega konflikta v regiji.

Edina možnost, pravi, za preprečitev nadaljnje eskalacije je, da ZDA zadržijo Izrael in ga spodbudijo k sprejetju dogovora o premirju v Gazi ter umiku sil Hezbolaha z izraelske meje. Če bi se konflikt še nadaljeval, bi lahko povzročil hude posledice, vključno z ameriškimi žrtvami, kar bi prisililo ZDA k vojaškemu vstopu v konflikt tik pred predsedniškimi volitvami.

To lahko zadeve še poslabša

Vaez tudi opozarja, da bi popoln vojaški napad na Iran, vključno z uničenjem njegovih jedrskih sil, verjetno pripeljal do iranskega umika iz Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, kar bi drastično poslabšalo situacijo. Dodaja, da nobena vojaška rešitev ne bo končala tega konflikta brez tragičnih posledic za vse vpletene.

Poudaril je še, da Benjamin Netanjahu izkorišča nezadovoljstvo med iranskimi državljani, vendar pa bi napad na iranska tla poenotil prebivalstvo proti zunanjim sovražnikom.