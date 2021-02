Vodni top v nov dom

26 ton tehta.

V sedemdesetih letih minulega stoletja je imel pomembno vlogo pri nadzorovanju nemirov na Severnem Irskem, zdaj je dosegel dražbeno vrednost: policijski vodni top, menda zadnji primer vozila foden pyrene, je na spletni dražbi iztržil dobrih 3500 evrov.Vozilo, ki tehta kar 26 ton, je severnoirska policija, Royal Ulster Constabulary, uporabljala predvsem ob začetku množičnih in nevarnih demonstracij, pozneje so vodne topove zamenjale druge metode vzpostavljanja miru na ulicah. V devetdesetih se je vodni top upokojil oziroma dobil častno mesto pred muzejem v Humbersidu v Angliji, a so ga zob časa in vremenski vplivi vendarle neprizanesljivo načeli in zdaj potrebuje temeljito prenovo.V muzeju so se odločili za prodajo eksponata, med dvanajstimi zainteresiranimi kupci je najvišji znesek ponudilo podjetje iz Lancashira, ki se ukvarja z obnavljanjem starih vojaških vozil, predvsem iz druge svetovne vojne.Vodni top, ki je že dolgo v okvari, saj motor ne deluje, je nanje naredil izjemen vtis, saj takšnega vozila še niso imeli v lasti, zato o smiselnosti nakupa in restavratorskem potencialu niso dvomili.Kakšna bo nadaljnja usoda policijskega vozila, še ni znano, a bo njegova vrednost po obnovi nedvomno poskočila.