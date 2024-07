Voditelj, ki je svetu sporočil novico o smrti kraljice, priznal ustvarjanje eksplicitnih fotografij otrok

Nekdanji voditelj pri britanski medijski hiši BBC Huw Edwards je danes na sodišču v Londonu priznal ustvarjanje eksplicitnih fotografij otrok. Enemu najbolj prepoznavnih obrazov britanske radiotelevizije grozi kazen do deset let zapora, vendar bi lahko odslužil zgolj pogojno kazen, poročajo tuje tiskovne agencije.

Med kratko 25-minutno obravnavo je Edwards priznal, da je prek aplikacije WhatsApp prejel 41 nespodobnih posnetkov otrok. Starost večine izmed njih je bila ocenjena na 13 do 15 let, eden pa je bil star od sedem do devet let. Kazniva dejanja naj bi se zgodila med decembrom 2020 in avgustom 2021.

»Zdi se, da so bili ti posnetki sprejeti z njegovim soglasjem,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal tožilec Ian Hope.

Edwardsov odvetnik je medtem dejal, da je jasno, da njegova stranka »v tradicionalnem pomenu besede« ni ustvarila ali delila nobenih fotografij ali posnetkov.

Po britanski zakonodaji sicer lahko vsakovrstne elektronske komunikacije, ki vključujejo eksplicitne fotografije ali posnetke otrok – vključno s prejemanjem in prenašanjem slik in videoposnetkov – pomenijo kaznivo dejanje ustvarjanja nespodobnih podob otrok.

Pogojno izpuščen do naslednje obravnave

Edwards je bil ob plačilu varščine pogojno izpuščen do naslednje obravnave 16. septembra, ko bo sodnik podal obsodbo. Grozi mu zaporna kazen do deset let, minimalna kazen za tovrstna kazniva dejanja pa je 12 mesecev zapora.

Tožilec je sicer danes menil, da bi bila ob opravljanju družbenokoristnega dela in udeležbi v programu zdravljenja za spolne prestopnike morda lahko primerna tudi pogojna zaporna kazen.

62-letni dolgoletni voditelj informativnega programa je bil novembra lani aretiran, pred tem je aprila odstopil po 40 letih pri britanski javni radioteleviziji.

Edwards je bil desetletja eden najbolj prepoznavnih obrazov pri BBC. Predlani mu je bila zaupana naloga, da svetu sporoči novico o smrti kraljice Elizabete II. Leta 1994 je milijonom ljudi začel posredovati nočne novice in je od takrat komentiral številne najbolj ključne dogodke v Veliki Britaniji. Prav tako je med letoma 1994 in 2003 vodil oddajo Six O'Clock News, ki je bila takrat najbolj gledana informativna oddaja v državi.