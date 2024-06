Veste, zakaj vas stevardese pozdravljajo? Razlog vas bo presenetil

Ob vstopu na letalo nas ob vhodu običajno pričaka nasmejana stevardesa ali stevard in prijazno pozdravi. Tisti bolj mrki in naveličani dolgotrajnega potovanja, pa tudi tisti, ki jih je letenja strah in komaj zadržujejo solze, pogosto ne reagirajo, ampak odkorakajo mimo brez pozdrava, velika večina pa vsaj odzdravi, če že ne vrne nasmeha. A stevardese ne pozdravljajo potnikov zgolj iz prijaznosti ali da bi v imenu letalske družbe naredile dober vtis na potnike, tako preverijo, ali tiste, za varnost in udobje katerih bodo naslednje ure skrbele, sploh smejo spustiti na letalo.

Prepoved pri večini družb namreč doleti močno opite ali tiste pod vplivom drugih prepovedanih substanc, neredko vstop zavrnejo tudi bolnim. Prvi bi lahko predstavljali varnostno grožnjo, saj se tisti z zmanjšano razsodnostjo pogosto zapletejo v spore, postanejo verbalno ali celo fizično nasilni in na letalu povzročajo nepotrebne zdrahe. Bolni niso zaželeni iz očitnega razloga, da ne bi okužili sopotnikov in zaposlenih.

Če mislite, da boste s tem, ko ne boste odzdravili, stevardeso pretentali, se to najbrž ne bo zgodilo, če ste pregloboko pogledali v kozarec, bo namreč razbrala tudi drugače, enako velja za simptome gripe in drugih nalezljivih bolezni.