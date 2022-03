V tretje je vzpon le opustil

V letošnji zimi so imeli naši vrli gorski reševalci nemalo dela z neodgovornimi pohodniki, ki so se proti nevarnim vrhovom podajali v nemogočih razmerah. A tudi drugod se podobno jezijo na nespametne avanturiste, ki jih ne izuči niti bližnje srečanje z matildo. V ameriški Arizoni so tako kar dvakrat v dveh dneh posredovali zaradi 28-letnika iz New Yorka, ki je kljub nesreči vztrajal, da preprosto mora doseči najvišji vrh te zvezne države, Humphreys Peak.

Do zdaj je osvojil le en sam vrh.

Preslišal opozorila

Prvič je za pomoč zaprosil 2. marca v večernih urah, in sicer na osem kilometrov dolgi in strmi skalnati poti od smučarskega letovišča Arizona Snowbowl proti vrhu na višini 3900 metrov. Philip Vasto je imel izjemno srečo, da se ni poškodoval, jasno pa je, da noči na gori ne bi preživel, če ga ne bi pogumni reševalci hitro rešili: ni bil namreč ustrezno opremljen, njegovo poznavanje same gore in zimskih razmer pa porazno, povrhu pa se je približeval snežni vihar. Reševalci so ga v zadnjem hipu varno pospremili v dolino in mu nato prijazno svetovali, naj se na vrh ob ustreznem spremstvu poda v poletnih mesecih, ko ne bo njegovo doživetje nič manj vznemirljivo, gora pa prav tako veličastna. Vasto jim je prikimal, a se je že naslednje jutro, ko se je vreme umirilo, znova podal proti vrhu; kot je pojasnil, je bil prepričan, da se je dan prej uštel le pri načrtovanju ure odhoda, a je nazadnje tudi sam spoznal, da za takšen vzpon potrebuje še veliko več. Tokrat je reševalce poklical sicer dve uri prej kot minuli dan, a je na goro kljub temu že padal mrak in akcija je bila znova zahtevna in tvegana; tudi zato, ker si je trmasti pohodnik med padcem poškodoval nogo.

Že pošteno razjarjeni reševalci so Vastu ob slovesu zabičali, naj preneha ogrožati svoje življenje, saj s tem spravlja v nevarnost tudi druge, 28-letnik pa je potem le priznal, da Humphreys Peaku v zimskih razmerah ni kos. Vasto, ki se je na instagramu samooklical za izkušenega pohodnika, je v svoji pohodniški karieri sicer osvojil samo en vrh.