V Paklenici strupenjača ugriznila dečka: Bilo je kot v filmu, strup se počasi širi do srca

Belgijska družina Spriet je med letnim oddihom na Hrvaškem doživela pravo nočno moro. Tretji dan dopustovanja je med obiskom Nacionalnega parka Paklenica dečka Thibauta (6) ugriznila kača.

Hrvaški mediji poročajo, da se je deček ob reki sklonil, da bi pobral palico, v tistem trenutku pa ga je v prst ugriznil gad. Njegova družina na začetku ni bila prepričana, ali je šlo za strupenjačo. Da gre za strupeno kačo so ugotovili šele kasneje, ko so pogledali fotografijo, ki jo je posnela dečkova mama.

Dečkov oče je medijem razkril, da deček, ki je pobiral s tal palico, ni opazil kače, ki je ležala ob palici. Po ugrizu se je začel počutiti slabo, ker pa na mestu dogodka ni bilo signala, so se morali vrniti do točke, kjer je stala stojnica za pomoč.

Dečku je življenje rešil oče, ki ga je nesel na ramenih. Hrvaški mediji dodajajo, da bi, če bi deček hodil sam, kri hitreje krožila po telesu in bi se strup hitreje razširil po telesu. Dečka so v parku prevzeli gorski reševalci in ga prepeljali v bolnišnico.

Fotografija rešila dvom

Dečku so v zadrski bolnišnici dali protistrup.

»Bilo je kot v filmu. Strup se počasi širi od mesta ugriza in lahko povzroči smrt, če pride do srca. Pri dečku je strup prišel do pazduha,« je še medijem razkril dečkov oče. Dečku so protistrup dali v zadarski bolnišnici in ga prepeljali v splitsko bolnišnico.

»Kaj takšnega se v zadnjih desetih letih ni zgodilo,« je dejala ravnateljica Nacionalnega parka Paklenica Natalija Andačić in dodala, da so ugrizi gadov izjemno redki.