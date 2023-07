Turistka rodila v Paklenici, trdila je, da ni noseča (FOTO)

Pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) so v soboto priskočili na pomoč mladi tuji turistki, ki je v Nacionalnem parku Paklenica rodila deklico. Mlada ženska, ki je rodila na stranišču v koči sredi nacionalnega parka, ni vedela, da je noseča, poročajo hrvaški spletni portali.

Mlada tuja državljanka je rodila deklico v koči Lugarnica, ki leži globoko v Nacionalnem parku Paklenica, člani HGSS pa so mater in novorojenko varno prenesli do začetka kanjona, kjer so ju predali ekipi nujne medicinske pomoči, so hrvaški gorski reševalci zapisali na svojem Facebook profilu.

V intervenciji je sodelovalo sedem članov ekipe, ekipa nujne medicinske pomoči in zdravnica. Pohvalili so delo zaposlenih v parku Paklenica ter dodali, da je bila komunikacija med celotno akcijo otežena zaradi slabega mobilnega signala.

Ravnateljica Nacionalnega parka Paklenica Natalija Andačić je za hrvaški spletni portal index.hr potrdila, da ženska ni vedela, da je noseča, imela pa je srečo, da je bila v reševalni ekipi tudi ginekologinja.

Gorski reševalci so mater in novorojenko prenesli do ceste, do kjer je od Lugarnice, kjer je rodila, veliko hoje, je pojasnila. »Prispela je ekipa nujne pomoči in odpeljala mater in otroka v bolnišnico. Na terenu je šlo vse gladko, mati in otrok sta bila dobro,«"je dejala.

Po poročanju hrvaških spletnih portalov sta nekaj več podrobnosti o dogodku razkrili ginekologinja Dora Perinčić in anesteziologinja Anela Ušanović, ki sta prav tako potrdili, da ženska sploh ni vedela, da je noseča.