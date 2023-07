V morje na konjskem hrbtu

Za tiste, ki imajo radi nekaj novega, predvsem neobičajnega, na Braču, tretjem največjem hrvaškem otoku, letos nadaljujejo zanimivo ponudbo. Blizu mesta Supetar namreč obstaja ranč, ki obiskovalcem ponuja možnost jahanja in kopanja s konji v morju.

»Plavanje s konjem je edinstveno, nepozabno doživetje, ki vse naše obiskovalce pusti brez besed. Pridružite se nam na ježi ob plaži, nato pa na kopanju, kjer bomo skupaj ustvarjali spomine za vse življenje,« opisujejo turo.

Ta traja uro do uro in pol in je primerna za vsakogar, ne glede na starost in jahalne izkušnje, pravijo z ranča Ranč Wild Brač tik nad centrom Supetra. Fotografije kopanja s temi plemenitimi živalmi so preplavile instagram.

Tura na Braču je primerna za vsakogar ne glede na starost in jahalne izkušnje. FOTO: Instagram

Posebno doživetje

Jahanje je že samo po sebi posebno doživetje, plavanje s konji pa se zdi skoraj nadrealistično, opisujejo svojo ponudbo pri Ranču Barba Tone, ki že več let ponuja podobno doživetje na drugem koncu Hrvaške. »Pridite in zaplavajte s temi nežnimi velikani v kristalno čisti vodi. Ni vam treba biti izkušen jezdec, da se nam pridružite na eni od naših jahalnih tur. Radi bi vam omogočili to neverjetno izkušnjo, ne glede na vašo stopnjo znanja jahanja.«

Brač je tretji največji hrvaški otok. FOTO: Reuters

Ranč v idilični vasici Manjadvorci, 18 kilometrov od Pulja, je kot nalašč za ljubitelje narave in živali, glavne zvezde pa so konji, ki so na svojih hrbtih prenesli na stotine jezdecev v iskanju drugačnega doživetja Istre. »Plavanje s konji, pravo plavanje, ne hoja po vodi do kolen, smo leta 2004 povsem naključno uvedli v ponudbo našega ranča,« je za medije pred časom pojasnil trener jahanja in lastnik Zoran Uravić.

Jahanje je že samo po sebi posebno doživetje, plavanje s konji pa se zdi skoraj nadrealistično.

Med številnimi dogodivščinami, ki jih ponujajo, je plavanje s konji v morju, pa tudi ogled Vicine jame na sedlu. Kdor želi, lahko izve več o istrskih zgodovinskih znamenitostih, obišče najstarejše istrsko mesto Nezakcij, razišče jamo Ljubić ali stoletne mline, uživa v nočnem izletu ob polni luni, dočaka prve jutranje sončne žarke na Raškem kanalu ... Ranč Barba Tone ponuja številne aktivnosti, kdor želi, lahko tam tudi kampira, medtem ko se v manjšem živalskem vrtu sprehajajo kokoši, purani, fazani, jerebice in druge živali.