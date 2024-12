V Italiji vzniknil skrivnostni virus: 55-letnik umrl, to so simptomi

V Benečiji je umrl 55-letni podjetnik Andrea Poloni iz Trevisa, ki se je pred kratkim vrnil iz Konga z znaki bolezni, podobnimi tisti, ki je v tej afriški državi zahtevala več sto življenj.

Po podatkih italijanskega Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (ISS) je Poloni umrl zaradi povišane telesne temperature in hemoragije, pri čemer pa še ni jasno, kaj točno je povzročilo njegovo bolezen. Preiskave primerov izvaja tudi Inštitut za nalezljive bolezni Lazzaro Spallanzani.

Smrti morda zaradi hude oblike znanega virusa

Medtem je Ministrstvo za zdravje Konga sporočilo, da je skrivnostno bolezen, ki je v regiji Panzi zahtevala na stotine žrtev, mogoče pripisati hudi obliki malarije, povezani s podhranjenostjo.

Lahko bi šlo za hudo obliko malarije, a to še ni potrjeno. FOTO: Kokhanchikov/shutterstock

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je previdna in poudarja, da vzroki bolezni še niso dokončno potrjeni. Po podatkih lokalnih oblasti je bolezen v novembru zahtevala 143 življenj v jugozahodni provinci Kwango, od oktobra pa so zabeležili skupno 592 primerov z umrljivostjo 6,2 %.

Preventivni ukrepi v Benečiji

V Benečiji so pristojne oblasti po potrditvi Polonijeve smrti uvedle previdnostne zdravstvene ukrepe, med drugim so odredile domačo izolacijo za edini znani stik pokojnika. Po navedbah lokalnega zdravstvenega centra Poloni po pojavu simptomov ni imel stikov z zdravstvenim osebjem in ni obiskal bolnišnice. Prav tako naj ne bi sledil farmakološkemu zdravljenju.

Prejšnja dva primera podobnih simptomov v Italiji, enega so zdravili v bolnišnici v Lucci in drugega v bolnišnici v Cosenci, sta se srečno končala – oba bolnika sta ozdravela in bila odpuščena.

Italijansko Ministrstvo za zdravje in ISS zagotavljata, da so preventivni ukrepi v polnem teku, hkrati pa opozarjata na potrebo po previdnosti pri potovanjih v prizadeta območja v Kongu. Preiskave vzrokov Polonijeve smrti in morebitne povezave z boleznijo iz Konga se nadaljujejo.