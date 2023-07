Uvoženi sir v deželi sira: mlekarji na nogah

Švica bo, kot kaže, letos prvič doslej uvozila več sira, kakor ga bo izvozila. Tako je v intervjuju za ženevski časnik Le Temps izjavil predsednik združenja švicarskih mlekarjev Swissmilk Boris Beuret, pri čemer je poudaril, da je odprtje švicarskega trga z mlekom in mlečnimi izdelki v minulih letih predstavljalo tako velik pritisk za domače pridelovalce mleka, da so bili nekateri prisiljeni zapreti proizvodnjo.

»To je posledica liberalizacije trga, ki se je začela že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in ki ima veliko bolj daljnoročne posledice kot odpiranje trga žitaric in mesa,« je prepričan Beuret. Cene sira v švicarskih supermarketih, ki se določajo v zapletenem procesu usklajevanja med mlekarji in veletrgovci, ne pokrivajo rastočih stroškov pridelovalcev mleka, ugotavljajo pri časniku Le Temps. Raziskava, ki sta jo pred kakim letom izvedla Le Temps in spletni portal Heidi.news, je med drugim pokazala, da največji trgovinski verigi v državi Migros in Coop postavljata velikanske marže na celo vrsto mlečnih izdelkov.

Beuret je švicarske oblasti pozval k sprejetju ukrepov, s katerimi bi zagotovili, da bi Švica, ki po vsem svetu slovi po svojih vrhunskih sirih, kot sta grojer in ementalec, s sirom lahko še naprej oskrbovala svoje prebivalce. »Prepričan sem, da bi bili potrošniki pripravljeni razumeti potrebo po dvigu cen mleka in mlečnih izdelkov, če želimo vztrajati v smeri trajnostne proizvodnje mleka,« je dejal vodja združenja Swissmilk. »Če ne, bomo postali neto uvoznik sira, kar bi bil gospodarski, družbeni in ekološki absurd.«