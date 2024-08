Ustavila na počivališču, a ko sta prispela v Zadar, sta ugotovila, da hčerke (11) ni ...

Mejni policisti so v četrtek družini pomagali najti izgubljenega otroka. Na policijo se je obrnil uslužbenec bencinskega servisa Rašćane in povedal, da ima na telefonu tujo državljanko, ki trdi, da je njen otrok ostal na počivališču, navajajo hrvaški mediji.

Mislili so, da je v drugem vozilu

Prestrašena mati je pojasnila, da so se na počitnice odpravljali v skupini z več vozili in da so mislili, da je njuna 11-letna hči sedla v drugo vozilo. Ko so prispeli v Zadar, so ugotovili, da deklice ni v nobenem od avtomobilov in da so jo nazadnje videli na počivališču Rašćane.

Nato so policisti opravili videonadzor na počivališču in opazili deklico, ki je ustrezala opisu. Prestrašeno deklica ni znalo nobenega tujega jezika, zato je policistom na pomoč priskočil tuj državljan, ki je prevajal in pomagal pri sporazumevanju. Deklica ni bila poškodovana, je pa v solzah povedala policistom, da je odšla na zunanji del počivališča, kjer so jo našli.

Mobilni telefon je pustila v vozilu in zato ni mogla stopiti v stik z družino. Policisti so nato z deklico počakali na družino, ki je nekaj ur pozneje prispela na počivališče.