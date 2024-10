Ups, Trumpa Kremelj demantiral in potrdil, da jih je Putinu res poslal

Kremelj je danes potrdil, da je nekdanji predsednik ZDA Donald Trump na vrhuncu pandemije ruskemu kolegu Vladimirju Putinu poslal teste za covid-19. V Moskvi so medtem zanikali trditve, da naj bi se Putin in Trump večkrat pogovarjala po telefonu po letu 2021, ko je Trump zapustil Belo hišo, navaja Politico.

Da sta si ZDA in Rusija med pandemijo izmenjali medicinsko opremo, je bilo že znano. Toda ameriški novinar Bob Woodward v svoji novi knjigi z naslovom Vojna trdi, da je Trump leta 2020, ko je bil še predsednik, Putinu skrivaj poslal teste za covid-19, ki jih je takrat povsod primanjkovalo. Trump je trditve Woodwarda zanikal.

Pogovorov med Putinom in Trumpom menda ni bilo

Woodward v knjigi, ki naj bi izšla prihodnji teden, navaja tudi, da naj bi se Putin in Trump večkrat pogovarjala po telefonu po letu 2021, ko je Trump zapustil Belo hišo. »Ne, to ni res,« pa je danes na vprašanje o pogovorih med Trumpom in Putinom odgovoril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Tudi tiskovni predstavnik Trumpove predsedniške kampanje Jason Miller je zanikal trditve in poudaril, da ni nikoli slišal za takšne klice. Tiskovni predstavnik kampanje Steven Cheung pa je dodal, da nobena od zgodb v knjigi ni resnična.

Nad informacijo, da naj bi Trump ob izbruhu pandemije Putinu poslal teste za covid-19, je v torek ogorčenje izrazila demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris.

»Če je vse, kar sem slišala o Woodwardovi knjigi res, potem je Donald Trump skrivaj poslal teste za covid Putinu za njegovo osebno uporabo. Vse, ki me poslušate, sprašujem ali se spomnite tistih dni? Se spomnite, koliko ljudi je želelo teste, ki jih ni bilo? Kako so ljudje umirali vsak dan. In ta moški je dal teste Putinu, za katerega misli, da sta prijatelja. Kaj pa Američani?« je vprašala Harris v večerni komični oddaji Stephena Colberta.