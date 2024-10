Upokojeni visoki uradnik, ki je bil blizu Putinu in tajnih služb padel po stopnicah in si zlomil tilnik

Nekdanjega direktorja ruske zvezne agencije za migracije Konstantina Romodanovskega so našli mrtvega v njegovi dači v ruski provinci.

Ruski mediji ugibajo o več vzrokih smrti: hepatitisu C, zapletih sladkorne bolezni ali preprostem padcu po stopnicah v pijanem stanju. Po drugi strani pa se takšne nesreče redno dogajajo visokim častnikom FSB in znanim poslovnežem, ki se zamerijo ruskemu predsedniku.

Imel kopico obremenilnih dokumentov

Romondanovski je več let deloval kot 'oči in ušesa' Vladimirja Putina v več vladnih oddelkih – predvsem na ministrstvu za notranje zadeve, medtem ko je vedno ostal obveščevalni častnik. Imel naj bi tudi 'obremenilne dokumente o številnih aktualnih politikih, poslovnežih in uslužbencih tajnih služb.

»Ne morem verjeti. Prejšnji teden sem govoril z njim. Bil je poln energije in načrtov,« je dejal vodilni proputinovski poslanec Alexander Khinshtein.

Uradne izjave o vzroku njegove smrti sicer ni bilo.