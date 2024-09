Umrl priznani pediatrični nevrokirurg, ki je pomagal tudi slovenskim otrokom

Na družabnem omrežju je Martin Potočnik objavil informacijo, da je umrl T. S. Park, profesor, zdravnik, svetovno priznani pediatrični nevrokirurg, ki je delal v otroški bolnišnici v St Louisu.​ Nenadna smrt priljubljenega zdravnika je pretresla vse, ki jim je pomagal, poroča Večer.

»Bil je predvsem izjemen človek, ki je svoje življenje posvetil otrokom s cerebralno paralizo,« je zapisal Potočnik in dodal, da je dr. Park umrl le tri mesece po upokojitvi.

»V svoji dolgi karieri je izpopolnil SDR (selektivno dorzalno rizotomijo) in spremenil življenje 5323 otrokom z vsega sveta. Med njimi je tudi Matija, ki zahvaljujoč njemu ni več zakrčen in lahko hodi, teče, smuča, plava, vesla, vozi kolo – skratka, počne vse, kar počnejo njegovi sovrstniki.«

Gre za posege na hrbteničnih živčnih koreninah, s katerimi se pri otrocih odpravi ali zmanjša zakrčenost mišic v nogah.​ Od leta 1989 je pomagal več kot 5000 otrokom, navaja Večer.

T. S. Park je operiral okoli 40 slovenskih otrok; pred dvema letoma je operiral tudi takrat štiriletno deklico Evo, ki ima izjemno redko genetsko bolezen in ji je operacija v Ameriki pomagala k boljši samostojni hoji.

»Dr. Park je 24/7 živel za svoje poslanstvo – vsem otrokom je želel omogočiti najlepše možno otroštvo. Njegova karizma, toplina in predanost tem malim borcem so bile očitne že na daleč. Kljub njegovi starosti in neštetim pacientom si ob pregledu in posvetu vedno videl njegov širok nasmeh, optimizem, predvsem pa iskrice v očeh, kar je v težkih trenutkih vlivalo pogum,« je še zapisal Potočnik.

Otroška bolnišnica v St. Louisu je med vodilnimi pediatričnimi zdravstvenimi ustanovami v ZDA. Skrbijo za celostno oskrbo otrok, vključujejo pediatrično kirurgijo, kardiologijo, nevrokirurgijo, onkologijo in intenzivno nego.

