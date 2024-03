Ubijal ljudi v Moskvi za denar! Terorist razkril, koliko je bil plačan (VIDEO)

Ruske oblasti so v povezavi z napadom danes pridržale 11 osumljencev, med njimi štiri napadalce, so sporočili v Kremlju. Osumljenci so imeli stike v Ukrajini in so nameravali tja pobegniti, oblasti so jih pridržale v ruski regiji, ki meji na Ukrajino, je sporočila ruska zvezna varnostna služba FSB.

Pojavili so se tudi posnetki aretacij in zasliševanj teroristov na kraju samem. Oglejte si videoposnetek, kjer je terorista mogoče slišati, kako govori o tem, kako je ubijal za denar.

Kaj ste počeli v koncertni dvorani Crocus?

Streljal na ljudi. Za denar.

Osumljeni državljan Tadžikistana, ki se ves čas trese, navaja, da je iz Turčije prispel 4. marca in da mu je bilo ukazano, naj pobije vse prisotne v koncertni dvorani ter da mu je bila obljubljena nagrada v višini pol milijona rubljev oziroma približno 50.000 evrov. Polovico denarja naj bi mu takoj nakazali na kartico, sledil pa je enomesečni trening.

Trdi, da so ga pred mesecem kontaktirali prek Telegrama in da ne ve, kdo mu je dal orožje.

Navaja, da je prišel v stik preko svojega pridigarja in da je rojen leta 1998.

Ukrajina je v petek zanikala vsakršno vpletenost v napad. Odgovornost zanj je prevzela skrajna skupina Islamska država.

Več zamaskiranih napadalcev je v petek zvečer vdrlo v dvorano Crocus City Hall tik pred začetkom razprodanega rock koncerta in začelo streljati. Napadalci so odvrgli tudi zažigalno bombo, stavbo pa je zajel požar, v katerem naj bi se porušila streha.

Napadalci naj bi uporabili avtomatsko orožje in zažgali stavbo z uporabo vnetljive tekočine.

Ubitih je bilo najmanj 115 ljudi.