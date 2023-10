Tudi ZDA ne zmorejo vsega same: Blinken poklical na pomoč Kitajsko

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v današnjem telefonskem pogovoru kitajskega zunanjega ministra Wang Yija pozval, naj Kitajska s svojim vplivom pomaga zagotoviti, da se konflikt med Izraelom in Hamasom ne bo razširil na druge bližnjevzhodne države. Wang pa je Washington pozval h konstruktivni in odgovorni vlogi.

Tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller je sporočil, da je imel Blinken, ki se je v okviru turneje v regiji mudil v Savdski Arabiji, produktiven enourni telefonski pogovor s kitajskim kolegom.

Novinarjem na letalu, ki so z Blinknom iz Rijada potovali v Združene arabske emirate, je povedal, da je bilo Blinknovo sporočilo to, da je po ocenah ZDA v skupnem interesu ustavitev širjenja konflikta in da bi bilo koristno, če bi Kitajska uporabila svoj vpliv, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dobri odnosi Kitajske z Iranom

Kitajska ima dobre odnose z Iranom, ki podpira palestinsko skrajno gibanje Hamas, ki nadzira območje Gaze, in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki bi lahko odprlo drugo fronto proti Izraelu.

Wang pa je ocenil, da bi ZDA morale »odigrati konstruktivno in odgovorno vlogo in zadevo čim prej vrniti na pot politične rešitve«, so sporočili s kitajskega zunanjega ministrstva.

Dodal je, da je Peking pozval k čim prejšnjemu sklicu mednarodnega mirovnega srečanja, da bi dosegli široko soglasje. Izpostavil je, da je »temeljni izhod za palestinsko vprašanje v izvajanju rešitve dveh držav«.