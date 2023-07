Slovencem bo v teh dneh na Hrvaškem izredno vroče

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) opozarja na vročinski val, ki bo državo zaradi jasnega vremena in dotoka čedalje toplejšega zraka z jugozahoda zajel ta teden. Visoke temperature so v večini Hrvaške že narasle, vrhunec pa pričakujejo v sredo, pri čemer DHMZ opozarja tudi na nevarne učinke za zdravje. Na Jadranu in območjih v njegovi bližini se bo vročinski val zadržal do konca tedna, medtem ko je v severnih krajih možna ohladitev že v četrtek, ko bo tja prodrl hladnejši zrak.

Visoke temperature bi lahko povzročile zdravstvene težave, še posebno pri bolj občutljivih skupinah, kot so majhni otroci, kronični bolniki, starejše osebe in ljudje, ki delajo na prostem. DHMZ vsem priporoča, da se zaščitijo pred visoko vročino: kadar gredo ven, naj se obvezno zaščitijo z oblačili, pokrivali in kremami za sončenje oziroma se izogibajo opravkom na odprtem soncu, poskrbijo za ohlajanje bivalnih in delovnih prostorov v nočnem času, čez dan pa naj zaprejo okna in spustijo senčila, ter pijejo ustrezne (večje) količine vode. Nikoli pa naj ne puščajo otrok in živali v zaprtem avtomobilu!

Tudi na plažah se je treba zaščititi pred močnim soncem. FOTO: Matija Djanjesic/Cropix

Potencialno nevarne temperature niso enake po vsej državi

Hrvaški meteorologi opozarjajo še, da potencialno nevarne temperature za ljudi niso enake po vsej državi, saj so odvisne od podnebja, v katerem živijo. Temperature, ki sežejo krepko čez 30 stopinj Celzija, lahko pri prebivalcih Severne Evrope povzročijo hude težave, ne pa tudi za prebivalce Sredozemlja, ki so jih bolj vajeni.

Tudi po sami Hrvaški, ki je podnebno precej raznolika, se vremenske razmere lahko močno razlikujejo, denimo v hribovitih krajih in nižinah, prav tako pa lahko obstajajo precejšnje razlike v temperaturah na severnem in južnem delu hrvaške obale. Pa tudi v nižinskih predelih Hrvaške podnebne razmere niso povsod enake, saj so poletne temperature na vzhodu višje kakor na severozahodu države.