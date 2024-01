Trumpa ta mesec čaka nov sodni proces

Nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa ta mesec čaka sodni proces v civilni tožbi vlagateljev v propadli projekt video-telefonov, ki je bila vložena v letu 2018, poroča revija Newsweek in dodaja, da se bo sodni proces začel 29. januarja.

Tožba trdi, da je Trump za promocijo projekta podjetja ACN dobil več milijonov dolarjev honorarja, vendar pa so tehnologijo video-telefonov prehiteli pametni telefoni. Vlagatelji, ki so verjeli Trumpovim obljubam o zaslužku, so posledično ostali brez denarja.

Trump je projekt video-telefonov podjetja ACN podprl med svojo nekdanjo televizijsko oddajo Vajenec, pri čemer ni razkril, da je od ACN za to dobil honorar. Enostavno je govoril, da ti telefoni podjetju navržejo pol milijarde dolarjev na leto in so dobra naložba.

Tožba tudi trdi, da je Trump zagotavljal, da je sam naredil veliko raziskav o podjetju in tehnologiji ter osebno preizkusil zadeve. »Nič od tistega kar je govoril, ni bilo res,« pravi tožba, ki jo navaja Newsweek.

Gre za drugi sodni proces v civilni tožbi za Trumpa ta mesec, ki se sooča tudi s štirimi kazenskimi pregoni.