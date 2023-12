To se ne vidi pogosto: diktator se je zlomil pred ženskami, njegov jok odmeva (VIDEO)

Severnokorejski voditelj Kim Jong Un je jokal, ko je ženske pozival, naj ustavijo upadanje rodnosti v državi. »Ustaviti zmanjševanje rodnosti ter zagotoviti dobro varstvo in izobraževanje otrok so družinske težave, ki zadevajo vse nas in jih moramo rešiti z ženami in materami,« je dejal, medtem ko si je brisal solze z obraza, navaja Sky News.

Prebivalstvo Severne Koreje naj bi se do leta 2070 zmanjšalo s sedanjih 25,7 milijona prebivalcev na 23,7 milijona.

Strokovnjaki tako menijo, da številne nove družine v Severni Koreji nimajo več kot enega otroka, ker za njihovo vzgojo potrebujejo veliko denarja.

Kim Jong Un se je zato začel vse pogosteje pojavljati v javnosti s svojo hčerko Kim Ju-ae, ker upa, da bo to državljane spodbudilo k čim večjim družinam. Severnokorejski državni mediji poročajo, da je država uvedla ugodnosti za družine s tremi ali več otroki. Ti vključujejo prednostne brezplačne stanovanjske ureditve, državne subvencije, brezplačno hrano, zdravila in gospodinjske pripomočke skupaj z izobraževalnimi ugodnostmi za otroke.