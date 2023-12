Po tragediji v vrtcu pediater spregovoril o mogočem vzroku smrti dečka (1)

Poročali smo že o tragičnem dogodku v Beogradu, ko je v vrtcu umrl enoletni deček. »Reševalci so dolgo časa poskušali z oživljanjem, ki so ga začele vzgojiteljice v vrtcu. Oživljanje je trajalo celo večnost, a žal so na koncu lahko potrdili le smrt,«, navajajo srbski mediji. Malček rojen konec julija 2022, ni imel kroničnih bolezni, poškodb ali nedavnih okužb.

Ob tem je pediater dr. Saša Milićević za Blic povedal, da bodo vzrok smrti otroka ugotovili šele s preiskavo. Navedel je, da obstaja možnost, da gre za sindrom nenadne smrti, ki je ena najbolj travmatičnih situacij v medicini.

»Sindrom nenadne smrti se pojavi pri dojenčkih do enega leta in pri otrocih od enega do treh let. Običajno se pojavi pri otrocih moškega spola, pogosteje pri otrocih, ki so se rodili prej, pri otrocih, ki so imeli nizko porodno težo, to je pod 2,5 kg. Potem se to zgodi pri otrocih, katerih matere so med nosečnostjo pokadile 10 cigaret, kar za 4-krat poveča možnost sindroma nenadne smrti ali kot se reče smrti otroka v zibki, torej smrti otroka v postelji,« pravi dr. Saša Milićević.

Ni nobenega simptoma, ki bi nakazoval, da se bo zgodila tragedija

»Ni znakov, ali bi lahko otrok nenadno umrl. Menijo, da gre v večini primerov za nezrelost dihalnega sistema pri otroku,« je razložil pediater, ki opozarja, da je največja tragedija v takšnih primerih ta, da jih nikakor ni mogoče preprečiti.

Višje državno tožilstvo je odredilo obdukcijo in toksikološko analizo, na rezultate pa bi se lahko čakalo tudi mesec dni.

»Eden od preventivnih ukrepov je, da dojenček spi na trdi podlagi, da ne spi na trebuhu, da ni veliko igrač, tudi plišastih ne, da ni veliko blazin, ker to lahko moti dihanje. Otroci naj ne spijo pri starših, še posebej, če starši uporabljajo pomirjevala, če so vinjeni ali preutrujeni. Dojenček naj spi poleg, v svoji postelji, poleg staršev,« je še poudaril poudarja dr. Milićević.