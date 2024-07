Strokovnjaki odkrili, kaj sproži hudo bolezen! Prizadene celo »zdrave« mlade moške

Pojavili so se novi pomisleki v zvezi z varnostjo kontaktnih športov, strokovnjaki so namreč odkrili nove povezave med poškodbami glave pri mladih igralcih ragbija in boleznimi motoričnih nevronov.

V dveh raziskavah so britanski in ameriški znanstveniki povezali pretrese možganov, ki so posledica športa, z demenco in težavami, podobnimi Parkinsonovi bolezni, vključno s tresenjem in težavami pri gibanju kasneje v življenju.

Strokovnjaki Združenega kraljestva so odkrili, da so imeli športniki, ki so doživeli pretres možganov, višje ravni beljakovin v krvi, zaradi česar bi lahko bili bolj nagnjeni k razvoju bolezni. Ugotovitve sledijo smrti angleškega športnika Roba Burrowa (41), ki se je štiri leta in pol boril z amiotrofično lateralno sklerozo (kratica ALS), ki je bolezen motoričnih nevronov.

Sčasoma ustavi dihanje

Redka, neozdravljiva bolezen prizadene možgane in živce ter bolnike oropa sposobnosti gibanja, uživanja hrane in sčasoma dihanja.

Dr. Karen Hind, vodja projekta Rugby Health v Združenem kraljestvu, častna sodelavka Wolfsonovega raziskovalnega inštituta za zdravje in dobro počutje na Univerzi Durham, je dejala: »To je velik preboj na tem področju.«

Večji delež udeležencev s simptomi, podobnimi Parkinsonovi bolezni, je kazal tudi znake demence. FOTO: Denis Balibouse Reuters

V prvi študiji so raziskovalci primerjali 30 upokojenih moških športnikov – vključno z igralci ragbija – ki so v svoji karieri doživeli pet pretresov možganov, s 26 upokojenimi športniki, ki pretresa niso doživeli nikoli. Pri prvi skupini so našli bistveno višje ravni nekaterih proteinov, ki imajo sicer vlogo pri razvoju Alzheimerjeve bolezni.

Potrebnih bo več raziskav

Jessica Lee, direktorica raziskav pri fundaciji My Name'5 Doddie, je dejala: »Ti rezultati so predhodni in velikost vzorca je majhna, zato je pomembno, da jih jemljete z rezervo. Potrebne bodo nadaljnje raziskave.«

V drugi študiji so raziskovalci z bostonske univerze pregledali 481 moških s kronično travmatično encefalopatijo, nevrodegenerativno boleznijo, povezano s ponavljajočimi se udarci glave. Vsi so se s kontaktnimi športi v povprečju ukvarjali 16 let.

Znanstveniki so ugotovili, da ima skoraj četrtina (119) prostovoljcev težave, podobne Parkinsonovi bolezni.

Večji delež udeležencev s simptomi, podobnimi Parkinsonovi bolezni, je kazal tudi znake demence (87,4 odstotka) v primerjavi s tistimi, ki niso imeli simptomov (29 odstotkov). Največji krivec za te simptome je bil ameriški nogomet.