Štiriletnik preživel padec iz 16. nadstropja

Čudež, kakršnega bi si želel vsak starš v podobnih okoliščinah, se je 26. maja pripetil v Aubervilliersu v Franciji. Tam je avtistični štiriletnik skočil skozi okno in 43-metrski padec iz stanovanja v 16. nadstropju preživel. Dečka je varoval oče, in ko je zaslišal, da joče, je takoj pohitel k njemu. Izkazalo pa se je, da je soba zaklenjena, kar se ni prej še nikoli zgodilo.

Ko je očetu Jiju uspelo razbiti vrata, je zagledal odprto okno in z grozo ugotovil, da je prepozen. Odhitel je na balkon in videl malega Enza, kako nepremično leži na strehi pritlične lekarne. Odhitel je iz bloka in se povzpel na lekarno. Pričakoval je najhujše, toda mali Enzo se je premikal. »Bil je pri zavesti in krvi nisem videl. Imel je le majhno prasko na nogi,« je oče povedal za francoski časopis Le Parisien.

Na tole streho je padel štiriletnik.

Čudežno preživetje

Prepričan, da ima otrok hude notranje poškodbe, je poklical reševalce. Deček je v bolnišnici ostal na opazovanju sedem dni. V tem času so zdravniki opravili vrsto testov. Razen nekaj manjših krvavitev v ledvicah in pljučih, ki so jih hitro ustavili, s fantom ni bilo nič narobe. Zdravniki so bili ob ugotovitvi enako osupli kot starši. V zadnjem tednu junija se je Enzo že vrnil v vrtec. »Nikoli nisem bila verna, zdaj pa sem,« priznava njegova mati Helene.

Nekateri menijo, da je njegov padec nekoliko ublažila debela plast umazanije na strehi lekarne, toda zdravniki, ki so fanta pregledali, imajo svojo razlago. »Otroci imajo ugodnejši koeficient elastičnosti kosti in sklepov,« je za Le Parisien povedala dr. Véronique Bourg. A tudi če razlaga drži, je dečkovo preživetje naravnost čudežno.