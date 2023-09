Spopad na Kosovu: umrli kosovski policist in trije Srbi, oglasila se je še Rusija

Rusija pozorno spremlja napete razmere na severu Kosovu, kjer je bil v nedeljo v kraju Banjska ubit policist, v spopadih, ki so sledili, pa še trije napadalci, je danes sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Novo zaostrovanje razmer na Kosovu je označil za potencialno nevarno dogajanje, poročajo tuje agencije.

»Razmere na Kosovu so zelo napete in potencialno nevarne, zelo pozorno jih spremljamo,« je na redni novinarski konferenci povedal Peskov in opozoril na po njegovih besedah tradicionalno pristranski odnos do Srbov na Kosovu. »Dejstvo, da se zelo pogosto organizirajo provokacije proti Srbom, ni skrivnost za nikogar,« je še dodal.

Kosovska policija. FOTO: Ognen Teofilovski, Reuters

Rusija Kosova ne priznava kot neodvisne države in tradicionalno podpira Srbijo, s katero ima tesne verske in kulturne vezi.

V nedeljo je zavrelo

Razmere na severu Kosova so se ponovno zaostrile v nedeljo ob napadu s strelnim orožjem in ročnimi granatami na policijsko patruljo v kraju Banjska, ko je policija prišla tja zaradi blokade na eni od cest blizu meje s Srbijo.

Spopadi med kosovsko policijo in oboroženimi skupinami so se nadaljevali ves dan, v njih pa so umrli trije napadalci. Policija je nadzor nad območjem prevzela pozno zvečer.

Priprli šest ljudi

Kot so v nedeljo sporočili s posebnega kosovskega državnega tožilstva, so priprli šest napadalcev. Sumijo jih več kaznivih dejanj, med njimi napada na ustavno ureditev Kosova, načrtovanja terorističnih dejanj in nezakonitega posedovanja orožja.

Kosovski premier Albin Kurti je napad na policijo označil za teroristično dejanje s podporo Beograda. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je v nedeljo zvečer med izrednim nagovorom poudaril, da srbska vojska in policija nimata nobene povezave s tem incidentom. Dodal je, da je umor policista na Kosovu nesprejemljiv in da za takšno dejanje ni opravičila.