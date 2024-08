Slovenci kupili največ nepremičnin: že pred časom imeli na Hrvaškem prek 100.000 vikendic

V Hrvaški turistični zvezi so javno pozvali k nujni zaustavitvi »apartmanizacije,« ki po njihovem mnenju škodi normalnemu razvoju turizma pri naših južnih sosedih, hkrati pa uničuje eno najlepših obal. Zadarski list poroča, da je v le enem letu na trg prišlo 60.000 novih postelj v takšni obliki namestitve. Delež hotelske namestitve je padel pod 10 odstotkov in je celo najnižji na Mediteranu. Poleg apartmajev pa so problematične nove nepremičnine, katerih lastniki se nato ne prijavijo kot legalni najemodajalci.

Kot gobe po dežju

»Sivo-bele kocke z luksuznimi stanovanji in vile ob obali rastejo kot gobe po dežju, prostor se nepovratno uničuje, povprečen prebivalec obalnega kraja pa lahko le sedi in joče nad cenami kvadratov ter dejstvom, da je ob povprečni hrvaški plači sanje o reševanju stanovanjskega vprašanja nemogoče doseči. Razen če se ne odloči za selitev dlje od znamenite morske obale,« ugotavlja časnik.

Ob povprečni hrvaški plači je sanje o reševanju stanovanjskega vprašanja nemogoče doseči. Razen če se prebivalec ne odloči za selitev dlje od znamenite morske obale.

Premožni uživajo, domačini jokajo. FOTO: Ojo Images/Getty Images

Samo lani so tuji državljani na Hrvaškem kupili 12.300 nepremičnin, večinoma na obali. Za predstavo: skupaj je bilo v celi državi prodanih 137.000 nepremičnin. Pri tem poleg Nemcev prednjačijo slovenski državljani, ki so imeli že pred vstopom v EU na Hrvaškem prek 100.000 vikendic. Nemci so na Hrvaškem največ kupovali med letoma 2020 in 2022. Leta 2021 so tako kupili 3600, predlani pa okrog 3000 nepremičnin. Lani pa so na prestol stopili Slovenci z okoli 3400 nakupi. Nemcem in Slovencem sledijo Avstrijci, Čehi, Slovaki, državljani Bosne in Hercegovine, Madžarske, Poljske, Italije, Nizozemske, Švedske.