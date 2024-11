Slovencem prepovedali posvojitve ruskih otrok

Poslanci dume so sprejeli zakon o prepovedi propagiranja življenja brez otrok. Za kršitve je predvidena globa do 3700 evrov za posameznike in do 47.000 evrov za podjetja. Sprejeli so tudi zakon, ki tujcem iz držav, kjer je sprememba spola dovoljena, prepoveduje posvojitev ruskih otrok.

Poslanci spodnjega doma ruskega parlamenta so zakon, »usmerjen proti destruktivnim vsebinam na spletu, v medijih, oglaševanju in filmih«, na tretji in zadnji obravnavi sprejeli soglasno, češ da tovrstne vsebine spodbujajo zavestno zavračanje rojevanja potomcev. Tujce lahko poleg globe doleti tudi izgon iz države.

Ni otrok, ni države

Zakon je del prizadevanj ruskih oblasti pri soočanju s hudo demografsko krizo – staranjem prebivalstva in nizko rodnostjo –, ki ogroža gospodarsko prihodnost te največje države na svetu. »Brez otrok ne bo države. Ta ideologija bo povzročila, da ljudje ne bodo več rojevali otrok,« je pred glasovanjem podčrtal predsednik dume Vjačeslav Volodin.

Dodal je, da je zakon namenjen »zaščiti državljanov, zlasti generacije, ki odrašča, pred informacijami, ki se širijo v medijskem prostoru in negativno vplivajo na razvoj osebnosti«. Po njegovih besedah pa je bistven cilj, da prihodnje generacije odraščajo v skladu s »tradicionalnimi družinskimi vrednotami«. Zakon bo 20. novembra obravnaval še zgornji dom parlamenta v Moskvi, nakar bo romal v podpis predsedniku Vladimirju Putinu.

Poslanci dume so za nameček sprejeli zakon, ki tujcem iz držav, kjer je dovoljena sprememba spola, prepoveduje posvojitev ruskih otrok. Gre za 10 evropskih držav, mednje pa spada tudi Slovenija. Volodin je navedel, da so v Rusiji tujci od leta 1993 posvojili že 102.403 otroke.