Skupna proizvodnja baterij

Stellantis bo skupaj s kitajskim baterijskim prvakom CATL v Zaragozi v Španiji postavil veliko tovarno baterij, ki bodo glede na kemijsko sestavo primerne za bolj dostopne električne avtomobile, ki jih Evropa nujno potrebuje. Gre za mešano družbo, v kateri bo imela vsaka stran polovični delež, projekt je ocenjen na 4,1 milijarde evrov. Proizvodnja naj bi se začela konec leta 2026, zmogljivost bo do 50 GWh na leto.

Različne baterije

Pri proizvodnji je pomembno, katere vrste litij-ionskih baterij bodo proizvajali, namreč tiste s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP), ki so bile sicer glede energijske gostote doslej manj zmogljive kot tiste s katodo iz litij-nikelj-mangan-kobaltovega oksida (NMC), so pa od njih opazno cenejše in imajo še kako prednost, predvsem so bolj vzdržljive. Na področju tega tipa baterij so Kitajci še bolj v prednosti pred tekmeci, saj so jih razvijali ves čas, v zahodnoevropski avtomobilski industriji pa so vsaj za avtomobile dolgo veljale za manj primerne. CATL (Contemporary Amperex Technology Limited) je sicer vodilno baterijsko podjetje na svetu, tako po obsegu proizvodnje (približno tretjinski delež) kot po razvoju različnih tipov baterij.

Predstavniki podjetij Stellantis in CATL ob podpisu velikega dogovora o proizvodnji baterij v Španiji FOTO: Stellantis

Tovarna v Zaragozi bo tretja tovarna CATL v Evropi; drugi dve sta v celoti v njihovi lasti. V Nemčiji je bila njihova prva v Evropi (naložba 1,8 milijarde evrov, zmogljivost 18 GWh), na Madžarskem pa bodo konec prihodnjega leta odprli največjo v tem delu sveta (7,3 milijarde evrov, 100 GWh).

Dvojni pristop

Stellantis je že pred časom vložil tudi v podjetje za izdelavo baterij Automotive Cells Company (ACC), skupaj z Mercedesom in francosko naftno družbo TotalEnergies. ACC je začel proizvodnjo v Franciji, medtem ko je razvoj drugih dveh tovarn, v Italiji in Nemčiji, zastal, uradno zaradi majhnega povpraševanja po električnih vozilih, neuradno pa tudi zato, ker naj bi tam izdelovali baterije NMC, Stellantis pa očitno vsaj kratkoročno bolj potrebuje izdelke s kemijo LFP.

Kot so ob sklenitvi namere s CATL sicer zapisali v sporočilu za javnost, bodo v t. i. dvojnem pristopu še vgrajevali tudi baterije NMC. Ne nazadnje še povejmo, da ima Stellantis tako kot večina velikih avtomobilskih proizvajalcev naveze s podjetji, ki razvijajo še druge tipe baterij. Tako so pred časom objavili, da bodo skupaj z ameriškim zagonskim podjetjem Factorial Energy leta 2026 v nekaterih električnih modelih svojih ameriških znamk začeli preizkušati litij-ionsko baterijo s trdnim elektrolitom (angl. solid state battery).