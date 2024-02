Škandal trese regijo: na stranišču in v pisarni visoka funkcionarka uživala kokain? (VIDEO)

Mediji na Balkanu že več dni pišejo o kokainski aferi, ki je pretresla občino Leposavić na severu Kosova. Tako je Nacionale objavil posnetke občinskih uradnikov, ki naj bi jemali droge na delovnem mestu, med njimi tudi podpredsednica občine Dragana Miletić. Tako je javnost pretresel posnetek, kako jemlje mamila na stranišču in v pisarni.

Miletićeva je vse tovrstne trditve zavrnila: »To je laž. Tisti iz Srbske liste si to izmišljujejo, da bi ogrožali moje ime v občini Leposavić,« navaja Nova.rs.

Trdi, da so jo prisili in ji grozili

A kmalu po objavi posnetka so ugotovili, da je le-ta pristen, Miletićevo pa so zamenjali. Nato je izjavila, da so jo silili v uporabo mamil in da so ji grozili, da ji bodo na hišo vrgli bombo. Kasneje je bilo objavljenih še več posnetkov, ki prikazujejo tudi druge občinske uslužbence in enega policista, ki uživajo droge. Podrobnosti teh primerov sicer še preiskujejo.