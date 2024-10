Šest reševalnih psov v BiH pomaga pri iskanju pogrešanih po poplavah (FOTO)

Z Uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da so v bližini Buturovičega polja v Bosni in Hercegovini iskali v poplavi pogrešane osebe. Na teren se je odpravilo osem pripadnikov ekipe za tehnično reševanje, trije vodniki in dva reševalna psa, skupaj s petimi pripadniki logistične in IKT podpore.

»Sodelovanje na terenu je z lokalnimi oblastmi ter ostalimi mednarodnimi enotami zelo učinkovito,« so sporočili nekaj ur po začetku iskalne akcije.

Prizadeto območje bo popoldan obiskal tudi slovenski veleposlanik v BiH Damijan Sedar.

Bosanski medij N1 poroča, da je v Jablanico iz Slovenije prišlo šest reševalnih psov in štirideset reševalcev. Na terenu sta tudi psa Kapo in Boki, ki ju je medijska ekipa posnela med napornim delom.

Na terenu sta poleg domačih tudi reševalni ekipi iz Hrvaške in Srbije. Prek evropskega mehanizma za civilno zaščito bodo reševalce, opremo ali humanitarno pomoč v BiH poleg Slovenije, Hrvaške in Srbije poslale tudi Albanija, Severna Makedonija, Črna gora, Poljska, Slovaška in Turčija.

V BiH so doslej uradno potrdili 16 smrtnih žrtev, od tega 15 v Donji Jablanici in eno v Konjicu. V Donji Jablanici je trenutno prijavljenih pet pogrešanih oseb, v Konjicu pa štiri.