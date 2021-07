Septično jamo izpraznil na plažo, turiste zalile fekalije

Si predstavljate, da se na plaži predajate toplini sončnih žarkov in poslušate valovanje morja, pa vas zalijejo – fekalije? Nekaj podobnega se je zgodilo turistom na otoku Čiovo južno od Splita.



Eden izmed stanovalcev tega dalmatinskega otoka je iz septične jame svojega stanovanja po ceveh, ki vodijo na pot do plaže, izpustil fekalije. Ko se je po mestu začel širiti smrad, fekalna voda pa je zalila kopalce na bližnji plaži, so poklicali policijo.



Policija si je situacijo ogledala, prav tako pa sanitarni inšpektor.

