Sedem let že na jadrnici: pogrešala je maturantski ples (FOTO)

Pred sedmimi leti sta Keith in Renee Whitaker iz ameriške zvezne države Teksas pustila službo in se s svojimi štirimi otroki – 15-letno Anno, 14-letnim Jackom, desetletnim Finnom in devetletno Kate – odpravila jadrat po svetu.

Šolata jih sama. FOTO: Osebni arhiv

Zakonca sta otroke na jadrnici šolala kar sama, to se jima zdi prej prednost kot slabost. Kot meni 49-letna Renee, so otroci zaradi tega drugačni od drugih in izstopajo, a v pozitivnem smislu. »Želela sva, da bi bili razgledani: da bi spoznali in doživeli različne kulture, ne pa zgolj družbe enako starih vrstnikov iste narodnosti,« zagovarjata posebni življenjski slog.

Keith in Renee svojih otrok ne učita le tistega, kar je predpisano v šolah, ampak tudi osnov podjetništva in mnogih drugih reči, ki jih v šoli ne bi nikoli slišali. Zakonca, ki sta jadrnico kupila, ko sta prodala svoje podjetje, sta z družino obiskala že 48 različnih držav. Med dogodivščinami, ki so jih doživeli, so plavanje z morskimi psi na Maldivih, potapljanje v podvodnih jamah na Fidžiju in kosila na plažah Tanzanije v družbi lokalnih plemen. Otroke sta naučila, kako služiti z družbenimi omrežji, s čimer so vso pot pridobivali nova sredstva.

Obiskali so že 48 držav. FOTO: Osebni arhiv

Zaradi kritik, češ da sta otroke oropala normalnega otroštva, sta se odločila, da o tem, ali so kaj pogrešali v takšnem načinu življenja, povprašata kar njih. Vsi štirje so s takim življenjskim slogom zelo zadovoljni, čeprav vsak tudi kaj malega pogreša. Danes 20-letni Jack in 17-letni Finn bi si želela več izkušenj za volanom avtomobila, Kate, ki jih ima zdaj 16, bi si vseeno želela malce več družabnega življenja, najstarejši, 21-letni Anni, ki se je po sedmih letih plovbe izkrcala in danes študira na kolidžu v Teksasu, pa je žal, da ni doživela maturantskega plesa.