Saj ni res, pa je: v letu in pol so Italijanko dvakrat reševali iz iste jame

V jami Bueno Fonteno blizu Bergama na severu Italije je vse od sobote zvečer potekala obsežna reševalna akcija speleologinje, ki je padla 500 metrov globoko in se poškodovala. Pri reševanju je sodelovalo več kot sto reševalcev.

Italijansko speleologinjo Ottavio Piano jim je včeraj le uspelo potegniti na svetlo. Zanimivo, da je bilo to že drugič, da je 32-letna raziskovalka obtičala v omenjeni jami. Njeno zdravstveno stanje naj bi bilo po prvih podatkih stabilno.

Kaj se je zgodilo? Speleologinja Ottavia Piana je v soboto z osmimi kolegi raziskovala doslej neznani del velike in razvejane jame Bueno Fonteno, potem pa je med spuščanjem v ozek predor nenadoma izgubila oporo, zdrsnila nekaj metrov navzdol in utrpela več zlomov.

Ottavia Piano je že drugič obtičala v tej jami. Foto: Zajem zaslona X

Prvič julija lani

V reševalni akciji, ki so jo spremljali domala vsi tamkajšnji mediji, so 32-letnico včeraj navsezgodaj le spravili iz jame, potem pa so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Kot rečeno, v tej isti jami je bila speleologinja ujeta že julija lani. Tedaj so jo rešili po dveh dneh.

Tudi tokratno raziskovanje je bilo v sklopu večletnega projekta, »v katerem izvajamo kartiranje podzemlja in analiziramo pomembne vire, kot je pitna voda«, je povedal predsednik italijanskega speleološkega društva Sergio Orsini.

Kraj nesreče je od vhoda v jamo oddaljen približno štiri ure hoje. V nedeljo zvečer so reševalci ponesrečenko pripeljali do točke, kjer so postavili ogrevan bazni tabor, danes pa so se z nosili prebili skozi najožji del jame. Pred tem so z eksplozivom razširili nekatere še posebno ozke prehode.

2006. so jamo odkrili.

Jamo Bueno Fonteno so odkrili šele leta 2006. Gre namreč za ogromen labirint podzemnih hodnikov, slapov in jezer s skupno dolžino 50 kilometrov. Raziskana ni niti polovica tega območja.