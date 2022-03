Ruskih bogatašev ne bo več, kaj bo z londonskim Rdečim trgom?

Rusiji n njenim oligarhom, večina je dobrih prijateljev predsednika Vladimirja Putina, se je svet postavil po robu. Samo v Veliki Britaniji so denimo več kot tristotim zamrznili premoženje, kar pomeni, da ne morejo poslovati z nobenim britanskim podjetjem ali posameznikom, prav tako tja ne smejo potovati. Imajo pa ruski bogataši v Londonu in njegovi okolici nekaj najdražjih nepremičnin na Otoku.

Večja od tiste, ki je v lasti Andreja Gurjeva, čeprav sam trdi, da lastnik ni on, je denimo le še Buckinghamska palača. Tudi Roman Abramovič je pred leti kupil vilo na tako imenovanem Rdečem trgu, tako so Londončani poimenovali ulico Eaton Square, kjer so najdražje nepremičnine v Londonu, saj so v njej večino nepremičnin pokupili prav Rusi. Poleg Abramoviča imata tam vili tudi šef Gazproma Andrej Gončarenko in Oleg Deripaska, milijarder, podjetnik in industrialec.

Romana Abramoviča so sankcije močno udarile po žepu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Nekoč je bil ta predel v središču Londona izredno priljubljen med zvezdniki, tam so denimo živeli Sean Connery, Kate Winslet in Elton John, tudi nekdanja premierka Margaret Thatcher, a v zadnjih letih so Britance s tega luksuznega območja povsem izrinili premožni Rusi, ki so od leta 2016 v Veliki Britaniji nakupili za skupno skoraj dve milijardi evrov nepremičnin. Domačinom to sicer ni bilo niti najmanj pogodu, mnogi petičneži so se pritoževali, da ni pravično, da so eno najlepših in najbolj uglednih ulic ob reki Temzi prodali tujcem, ti pa hiš večinoma sploh ne uporabljajo. Nekateri so prišli nekajkrat na leto na počitnice, drugi še to ne. No, zdaj jih, kot kaže, še dolgo ne bo, če se bodo sploh kdaj lahko vrnili.