Rusija ponoči z raketnim napadom nad Kijev (FOTO)

Rusija je ponoči sprožila raketni napad na glavno ukrajinsko mesto. Pri tem je bilo poškodovanih osem oseb, poškodovane so bile številne zgradbe in industrijski objekti, je dejal župan mesta Vitalj Kličko. To je bil prvi veliki raketni napad na Kijev v zadnjih nekaj tednih.

Kličko je v aplikaciji Telegram zapisal, da so enote protizračne obrambe napad odbijale in da so deli projektilov padli na različne konce mesta.

Po ruskem napadu na Kijev. FOTO: Alina Smutko Reuters

»Rezultat napada je osem poškodovanih,« je dejal Kličko in dodal, da so ostanki zrušenega projektila poškodovali nekaj stanovanjskih stavb, industrijske objekte in vrtec. Na terenu so številne intervencijske službe, ki v različnih delih mesta gasijo požare.

Med ruskim napadu na Kijev. FOTO: Gleb Garanich Reuters

Anton Geraščenko pa je na omrežju X zapisal, da je bila poškodovana ena stanovanjska zgradba in da je zagorelo v enem vrtcu. Dodaja, da so zaradi udara popokala okna na hišah in da gorijo parkirana vozila.

Med napadom na Kijev. FOTO: Gleb Garanich Reuters