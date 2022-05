Rusi napadajo železniško omrežje, evakuacija iz Mariupola se nadaljuje

Ruska vojska ne popušča, kot sporočajo, naj bi v bližini krajev Pidbirzi, Lvov, Volovec, Timkovec in Pjatičatka uničili šest železniških postaj, prek katerih so potekali prevozi orožja in streliva iz ZDA in evropskih držav za ukrajinske enote v Donbasu, ob tem pa z ukrajinske strani obveščajo, da so v Donecku in Lugansku odbili dvanajst nasprotnikovih napadov.

26 ljudi je umrlo v prometni nesreči.

Raketni napadi na železniške postaje so povzročili hudo škodo, železniško omrežje je sicer ena ključnih tarč, saj ima pomembno vlogo pri dobavi orožja zahodnih zaveznikov. Rusija je udarila tudi na območjih Vinice, Dnipropetrovska, Odese in Harkova; med obstreljevanjem so pokončali več kot 300 ukrajinskih vojakov in uničili več ukrajinskih sistemov zračne obrambe. Rusija pa še naprej udriha po jeklarni Azovstal v Mariupolu.

Tam je sicer v središču dogajanja tudi evakuacija civilistov, kjer vsak dan vneto pripravljajo zbirna mesta, prebivalci pa ob podpori Rdečega križa in Združenih narodov že zapuščajo mesto. Varno zavetje naj bi jim ponudilo mesto Zaporožje, evakuacijo pa še naprej ovirajo številni napadi ruske vojske na območju.

Nove sankcije Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Evropskem parlamentu predstavila predlog šestega svežnja sankcij proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino. Med drugim predlaga popolno prepoved uvoza ruske nafte; za surovo nafto predlaga šestmesečno prehodno obdobje, za naftne derivate pa se bo to izteklo konec leta. Poleg tega predlaga izključitev dodatnih treh bank iz mednarodnega sistema za izmenjavo finančnih podatkov Swift, tudi največje ruske banke Sberbank. Na ruskem bančnem trgu ima ta okoli 37-odstotni delež. Evropska komisija predlaga tudi prepoved oddajanja treh ruskih državnih televizij v EU, prepoved zagotavljanja storitev na področju računovodstva in svetovanja ruskim podjetjem ter še uvrstitev visokih vojaških uradnikov in drugih posameznikov, ki so zagrešili vojne zločine v Buči in so odgovorni za nečloveško obleganje Mariupola, na seznam sankcij.

Tuji mediji poročajo tudi o prometni nesreči avtobusa in tovornjaka za gorivo na severozahodu Ukrajine, 100 kilometrov od meje s Poljsko, v kateri je umrlo 26 ljudi, je sporočila ukrajinska policija, še 12 ljudi je ranjenih. Med smrtnimi žrtvami nesreče v regiji Rivne je policija naštela 24 potnikov in dva šoferja.

Najmlajša žrtev na avtobusu, ki je bil namenjen na Poljsko, je bila stara 17 let, je še zapisano v sporočilu za javnost. Nesreča po do zdaj zbranih podatkih ni bila neposredno povezana z vojno, za zdaj tako še niso potrdili, ali je avtobus prevažal begunce.