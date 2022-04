Rusi iz Kijeva proti vzhodu in jugu, tam okrepljeni spopadi

Ukrajinska vojska v okolici prestolnice Kijev še naprej utrjuje svoje položaje, medtem pa se ruske sile od tam umikajo in prerazporejajo, da bi se osredotočile na vzhod in jug Ukrajine. V mestih v tem delu države potekajo srditi spopadi in rusko obstreljevanje. Po podatkih britanskih obveščevalnih služb ukrajinska vojska v spopadih v bližini Kijeva ruske sile potiska nazaj. Ukrajinska vojska je ponovno zavzela več vasi in napreduje, na severovzhodu države pa so ukrajinske sile po hudih bojih zavarovale ključno pot v vzhodnem Harkovu. Britansko obrambno ministrstvo trdi, da so se ruske sile umaknile z letališča Hostomel, ki je strateško pomembno letališče. Pred vojno je bilo v njem najpomembnejše ukrajinsko mednarodno tovorno letališče in ključna vojaška letalska baza.

Moskva je torej začela preusmerjati svojo pozornost s prestolnice in severa Ukrajine ter poskuša obkoliti ukrajinske sile na vzhodu države. Ruska vojska se pomika proti jugu, prevzema nadzor nad mestom Izjum in bombardira več mest na vzhodu. »Ruske sile so danes izvedle zračne napade na Mariupol in Harkov,« je za rusko televizijo dejal svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Oleksij Arestovič. Ruska vojska je napadla tudi Černigov severovzhodno od Kijeva. »Sovražnik poskuša spremeniti Černigov v drugi Mariupol.«

Generalštab ukrajinske vojske je danes sporočil, da se ruske enote umikajo tudi z območja okoli nekdanje jedrske elektrarne v Černobilu in s sosednjih območij v Belorusiji. Očitno naj bi jih premestili v rusko regijo Belgorod, da bi od tam napredovali do Harkova. V Buči, mestu severozahodno od Kijeva, ki so ga zavzeli ukrajinski vojaki, so v eni od ulic našli trupla najmanj 20 moških v civilnih oblačilih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Eden od moških je imel zvezane roke, trupla pa so bila raztresena na več sto metrih. Župan Anatolij Fedoruk je za AFP izjavil, da so v množičnem grobišču morali pokopati skoraj 300 ljudi. »V Buči smo v množičnih grobiščih pokopali že 280 ljudi, ker tega ni bilo mogoče storiti na treh pokopališčih v občini.«

Predvsem na vzhodu in jugu Ukrajine se nadaljujejo srditi spopadi. V Dnipru na jugovzhodu Ukrajine je bilo ponoči slišati dve ali tri močne eksplozije, je poročal portal Ukrajinska Pravda, ki se sklicuje na regionalne oblasti. Ruska vojska naj bi v petek zvečer in ponoči obstreljevala tudi okolico mesta Krivoj Rog in Odeso ob Črnem morju. Kot velja za vsa poročila z območij spopadov, tudi teh informacij ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Po besedah Sergeja Hajdaja, guvernerja regije Lugansk, so ruske rakete ponoči zadele tudi več stanovanjskih stavb v mestu Liščansk in bližnjem mestu Toškivka. Dodal je, da število žrtev še ni znano. Zelenski je ponoči v videonagovoru dejal, da pričakuje nasilne ruske napade na vzhodu države. »Ruski vojaki prihajajo v Donbas. Tudi v smeri Harkova. Razmere na vzhodu naše države ostajajo zelo težke.«