Ruševine burijo duhove

Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je ruševine predzgodovinskega območja Tel es Sultan v bližini palestinskega mesta Jeriho uvrstila na seznam svetovne dediščine. Odločitev je naletela na kritike Izraela, ki meni, da gre za politizacijo organizacije, iz katere je izstopil leta 2019.

Odločitev o vpisu predzgodovinskega mesta Tel es Sultan na zasedenem Zahodnem bregu na seznam svetovne dediščine je bila sprejeta na 45. zasedanju Unescovega odbora za svetovno dediščino v Riadu v Savdski Arabiji. To arheološko najdišče, ki je starejše od egiptovskih piramid, leži v dolini reke Jordan in vsebuje prazgodovinske dokaze o človekovi dejavnosti; prve stalne naselbine so tam zrasle med devetim in osmim tisočletjem pred našim štetjem.

Kraj je bil vpisan na seznam po triletni kandidaturi, med katero nobena država ni izrazila ugovora, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal diplomat, ki ni želel biti imenovan. Kot je pojasnil, »na mestu ni nobenih judovskih ali krščanskih ostankov, to je mesto prazgodovinskih ostankov«. Ruševine stojijo na južnem Zahodnem bregu, ki ga je Izrael skupaj z drugimi ozemlji zasedel leta 1967. Palestinci trdijo, da bi moral biti Zahodni breg del neodvisne države Palestine z večinsko arabskim vzhodnim delom Jeruzalema kot prestolnico, kar pa Izrael zavrača.

Izrael je bil do Unescove odločitve kritičen. Po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva gre za še en znak, da Palestinci »cinično izkoriščajo Unesco in politizirajo organizacijo«. Izrael je leta 2019 prenehal biti član Unesca, saj da je pristranski do izraelske države, a je bil po poročanju tujih medijev na zasedanju v Riadu navzoč kot opazovalec.

Unesco je v nedeljo na seznam svetovne dediščine uvrstil tudi srednjeveško judovsko mestno jedro v Erfurtu v nemški zvezni deželi Turingija, kjer stoji ena najstarejših sinagog v srednji Evropi. Prav tako so bila za svetovno dediščino razglašena nekdanja perzijska počivališča, karavanseraji, na karavanskih poteh v Iranu.