Ribe bodo od sobote plavale skozi mesto (FOTO)

Tradicionalni Ribiški teden je ena najstarejših poletnih prireditev v Crikvenici, ki so jo smelo zastavili pred več kot pol stoletja z namenom podaljšanja glavne turistične sezone. Ideja prireditve ostaja nespremenjena vse od začetka – zahvala in poklon ribičem, prvim prebivalcem in ustanoviteljem mesta; ribištvo je bilo tudi ena osnovnih dejavnosti nekdanjih prebivalcev.

Bronasti kip v luki je pomnik prvotnih prebivalcev ribičev. FOTO: FB

Crikveničani so se ribičem, zahvalili tudi s spomenikom v mestnem pristanišču. Kip Ribiča je ustvaril domači akademski kipar Zvonko Car (1913–1982), ki je tudi avtor znamenitega opatijskega kipa Deklica z galebom.

Že 56. Ribiški teden se začenja jutri in bo trajal vse do prihodnje sobote. Vsako leto na prelomu turistične sezone privabi številne turiste, doživetij poln teden pa je obenem uvertura v mirnejšo sezono, ki jo obeta jesensko obarvan september. Ribiški teden je del projekta Pomorska dediščina Kvarnerja, v katerem se združijo ljubezen do tradicije, morja in zabave. Slovesno odprtje bo ob 20. uri.

Po uradnem delu bo po crikveniškem akvatoriju plula karavana turističnih ladij, vožnja pa bo brezplačna. Dopoldne bodo za najmlajše pripravili poučno delavnico Kaj je ribolov?. Obiskovalci se lahko vsak dan udeležijo ribolova z barkami in čolni, plujejo s turističnimi ladjicami po Vinodolskem kanalu vse do Krka in okoli tega najsevernejšega otoka v Jadranu, vmes pa uživajo v bogati kulinarični ponudbi domačih jedi, predvsem rib, ki jih zalivajo z avtohtonimi vini iz bližnjega Vinodola.

56. Ribiški teden prinaša zabavo za vse generacije.

Športni izzivi so bolj ali manj vezani na vodo, torej plavanje in vaterpolo, za bolj kopenske obiskovalce pa so organizirani številni izleti v okolico. Vabijo tudi na ogled interpretativnega navigacijskega središča, obnovljenega lošinjskega logerja iz 19. stoletja. Za nekaj tekmovalnosti pa bodo poskrbele ribe, ki bodo vsak dan dobesedno plavale skozi središče mesta. Tistemu, ki jo najde, obetajo nagrado.