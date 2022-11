Razpad sistema v ruski vojski: upor marincev, glas dvigujejo tudi mobiliziranci (VIDEO)

Marinci ruske 155. brigade mornariške pehote so svojemu regionalnemu guvernerju Olegu Kožemjaku napisali ostro pismo, v katerem navajajo, da so v štiridnevnem poboju v regiji Pavlivka izgubili 300 vojakov zaradi katastrofalno slabega vodenja generalov Rustama Muradova in Zurab Ahmedova.

V pismu navajajo, da ruski poveljniki skrivajo kaos, ki se dogaja v Donecku, in zmanjšujejo število žrtev zaradi strahu pred odgovornostjo. Marinci zahtevajo, da o tem obvestijo predsednika Vladimirja Putina in ustanovitev neodvisne vojaške komisije, navaja Daily Mail.

Hkrati je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek, ki prikazuje na tisoče mobiliziranih ruskih vojakov, ki v vadbeni bazi v Kazanu kričijo na generalmajorja Kirila Kulakova, ker odhajajo na fronto brez zalog in opreme.

Slišijo se vzkliki »Gremo domov«, »Sram vas bodi« in »Dol s Putinovim režimom«.

Organizatorji upora navajajo, da se ne morejo boriti v vojni, medtem ko so tedne brez vode in na minimalnih obrokih, v boj pa so jih poslali z »zarjavelimi mitraljezi iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja«.

Poveljnik je skušal ostati miren in jih razumeti ter jim povedal, da so njegovi ukazi jasni in da so njihove aktivnosti za naslednji dan napovedane.

Protesta se je udeležilo okoli 2500 moških, Kulikov pa je bil prisiljen poklicati policijo, da je umirila situacijo.